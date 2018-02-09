مورينيو: بوجبا لاعب محترف ومركزه الأساسي وسط الملعب

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قال جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن الفرنسي بول بوجبا لاعب محترف يتدرب بشكل جيد وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكمل مورينيو:" مركز بوجبا هو متوسط الميدان ، ليس مهاجماً او ظهيراً ايسر باختلاف النظام التكتيكي ، لكنه يظل متوسط ميدان بطبيعة الحال".

وأوضح: " بعض التعليقات من اشخاص مهمين تجعلني في حيرة . بالنسبة لي مركز (بوكس تو بوكس) يعني ان تكون جيداً في الجهة الأولى، وأن تكون جيداً في الجهة الاخرى، عليك ان تدافع جيداً وأن تكون في حالة جسدية جيدة ذو رغبة وقدرة عالية على التحمل وصناعة الفرص وتسجيل الاهداف كذلك".

وعن سجل مبارة نيوكاسل يونايتد قال البرتغالي" هذا صحيح ، فقط ملعب سان جيمس بارك وملعب هدرسفيلد أحب الذهاب الى هناك، الأجواء الحماسية وحساسيتها لن تختلف ، نيوكاسل فريق رائع وقاموا بانتقالات رائعة و كينيدي وسليماني اعرفهم جيداً وبينيتيز يعرف كيف يحصد النقاط".

ويستعد فريق اليونايتد لملاقاة نيوكاسل ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من البريميرليج على ملعب جميس بارك عصر يوم السبت المقبل.