نفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، وجود أي صحفي محبوس في مصر على ذمة قضايا نشر، لافتًا إلى أن هناك صحفيين محبوسين على ذمة قضايا أخرى كالتظاهر.



وأضاف «سلامة»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الخميس، أنه لم يتخل عن أي صحفي في أي موقف، مؤكدًا مساندته لهم بشكل قانوني، فضلًا عن تقديمه كل التسهيلات القانونية ومخاطبات النائب العام، التي تأتي بنتيجة معقولة، إن لم تكن مرضية، حسب تعبيره، مستطردًا: «والزملاء الصحفيين يعرفون هذا جيدًا».



وتابع أن تجربته في نقابة الصحفيين مهمة جدًا، مشيرًا إلى أن بدايته في النقابة كانت في وقت صعب، وأن العلاقات بين النقابة والدولة كانت شبه منقطعة، فضلًا عن الصدامات العنيفة بينهما.



ولفت إلى اعتقاده بأنه حرك هذه المياه بين النقابة والدولة، إضافة إلى لقائه منذ عشرة أيام مع النائب العام، المستشار نبيل صادق، والذي قال عنه: «تحدثنا في ملفات كثيرة جدًا، منها تفعيل البروتوكل بين النقابة والنيابة، فضلًا عن الضمانات التي تُعطى للصحفيين في التحقيقات».



