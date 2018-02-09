وفد من حماس يتوجه للقاهرة لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة مع مسئولين مصريين

توجه وفد من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة إلى القاهرة في زيارة تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها مع المسئولين المصريين من أجل بحث استكمال تنفيذ اتفاق المصالحة.

وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- إن وفد حماس الذي يترأسه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة يضم في عضويته كلا من: الدكتور خليل الحية وروحي مشتهى وفتحي حماد، غادر غزة متوجها إلى القاهرة للقاء المسئولين المصريين.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي ضمن ترتيبات مسبقة، وفي إطار جهود الحركة للتشاور مع مصر للتخفيف عن أهل قطاع غزة واستكمال تنفيذ اتفاق المصالحة على أساس اتفاقي 2011 و2017، وأن الزيارة تأتي أيضا ضمن الجهود التي تبذلها الحركة لحماية القضية الفلسطينية ومواجهة القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس ومواجهة الاستيطان.