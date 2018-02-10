«ترامب»: سأسمح قريبا بصدور مذكرة للديمقراطيين عن «التدخل الروسي»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيفرج عن خطاب بشأن مذكرة سرية للديمقراطيين تفند وثيقة للجمهوريين كانت وجهت انتقادات لمكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" في تحقيق التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وقالت ترامب إن البيت الأبيض سيفرج عن الخطاب قريبا.

كان ترامب تلقى المذكرة، يوم الاثنين، بعدما صوتت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي بالإجماع على إصدارها. ويتعين عليه أن يبت بشأن عدم سريتها في غضون خمسة أيام.

ويجادل الديمقراطيون بأن المذكرة الجمهورية الصادرة من اللجنة والتي تم الكشف عنها علانية قبل أسبوع مضللة وسعت إلى تقويض التحقيق بشأن مزاعم بتدخل وتواطؤ بين روسيا وأفراد من حملة ترامب الانتخابية.

وتدعي المذكرة الجمهورية ارتكاب أخطاء من جانب مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل في تحقيقهم.

وتجري اللجنة واحدا من ثلاثة تحقيقات للكونجرس في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز هذا الأسبوع إن ترامب التقى نائب المدعي العام رود روبنشتاين لبحث الفروق بين المذكرتين.

وقالت ساندرز إن المذكرتين "تقومان بفحص العملية ذاتها تماما" بما في ذلك مراجعة قانونية بالكامل وللأمن القومي.

وذكر كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي إنه أصدر تعليماته للمسؤولين باستكمال تقييم لمذكرة الديمقراطيين بحلول يوم الخميس.

وبعد ذلك، قال كيلي إنه "سيطلع الرئيس عليه وسيتخذ قرارا" بشأن الإفصاح عنها تماما، أو ربما الكشف عنها مع إجراء بعض التنقيح عليها.