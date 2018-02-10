لايبزج ينتزع وصافة البوندسليجا مؤقتا بفوزه على أوجسبورج

انتزع لايبزج المركز الثاني بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، مؤقتا، بتغلبه على أوجسبورج 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري.

وسجل هدفي لايبزج دايوت أوباميكانو ونابي كيتا في الدقيقتين 17 و70.

ورفع لايبزج رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، بشكل مؤقت انتظارا لما ستسفر عنه مباراة باير ليفركوزن مع هيرتا برلين غدا السبت، وتوقف رصيد أوجسبورج همد 31 نقطة في المركز السابع.

يذكر أن هذا الفوز هو الحادي عشر للايبزج هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة لأوجسبورج هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في سبع.