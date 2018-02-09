«دعم مصر» يؤيد بشدة حرب قوات إنفاذ القانون في تطهير سيناء من الإرهاب

والى: جهود بطولية للقوات المسلحة والشرطة لتطهير أرض الوطن من الإرهابيين وأعداء الشر



أعلن ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف دعمه وتأييده التام لأبطال مصر البواسل من قوات إنفاذ القانون لجهودهم وبراعتهم في حربهم الناجحة ضد الإرهاب في سيناء.

وأكد الائتلاف مساندته الكاملة لقرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة بتكليف جيشنا العظيم وشرطتنا الآبية في مواجهة ظاهرة الإرهاب الاسود واقتلاعه من أرض مصر.

وقال النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعم مصر ووكيل لجنة القيم بمجلس النواب، إن الشعب المصري العظيم بجميع انتماءاته السياسية والحزبية يؤيد وبشدة ما يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي من قرارات لمواجهة الارهاب وقوى الشر والظلام مؤكدا أن الجميع يثق ثقة وبلا حدود فى قدرة قوات إنفاذ القانون على تطهير سيناء ومصر كلها من الإرهاب وجميع العناصر والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية.

وقال حسب الله، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائما أنه لا يبيع الوهم للمصريين ويتعهد دائما بما يعلنه لشعبه ويصدق دائمًا في وعوده فها هي قوات إنفاذ القانون تقوم بعملية كبرى في سيناء ضد قوى الارهاب لتطهير سيناء خلال ثلاثة شهور كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بالتنسيق الكامل بين أفرع القوات المسلحة ومؤسسات الدولة المصرية في حربها الشرسة ضد قوي الارهاب والظلام.

ومن جانبه، أثنى النائب علاء والي عضو مجلس النواب، على الجهود البطولية المبذولة من "حماة الوطن والروح القتالية والفدائية لقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الأوفياء الذين يحملون أرواحهم على كفوفهم فداءا لأرض مصر وترابها وأمن شعبها من خلال العملية الشاملة سيناء 2018.

وأضاف والي، تضمنت العملية استهداف القوات الجوية لبؤر وأوكار للعناصر الارهابية فى شمال ووسط سيناء على أرض مصر الغالية لتطهيرها من العناصر الإرهابية والإجرامية فى كافة الاتجاهات الاستراتيجية، بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية، وتطهير المناطق التي يوجد بها العناصر الإرهابية أعداء الوطن لتبقى مصر في أمن وأمان بجهود أبناؤها من قوات الجيش والشرطة الأوفياء.

وطالب والى، بأن نكون جميعاً يد واحدة على قلب رجل واحد وعلى مستوى المسئولية واليقظة التامة والكاملة، والانتباه، والإبلاغ عن أي شيء مريب أو أي أحداث وعدم التكاسل، والإدلاء بأي معلومات تفيد القوات المسلحة، بحيث يكون هدفنا جميعاً هو تطهير أرض الوطن واقفين بكل قوة خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة.