ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تايوان إلى عشرة قتلى و272 مصابا وسبعة مازالوا في عداد المفقودين

ارتفعت حصيلة القتلى في أعقاب زلزال قوي ضرب شرق تايوان إلى عشرة أشخاص، فيما أصيب 272 شخصا وفقد سبعة آخرون، طبقا لما ذكرته السلطات وتقارير وسائل إعلام محلية في وقت متأخر أمس الخميس.

وكانت مدينة هوالين الساحلية الأكثر تضررا بسبب الزلزال الذي بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر، طبقا لأرقام صادرة عن مركز عمليات الطوارئ المركزي.

ويقبع السبعة المفقودين، بعد يومين من وقوع الزلزال، تحت أنقاض مجمع تجاري وسكني مكون من 12 طابقا، معروف بمبنى "يون مين تسوي تي" والذي انهار في مدينة هوالين. وكانوا جميعا نزلاء في فندق "بيوتي إن" وهو جزء من المجمع المنهار.

وتم العثور على جثة مواطنة فلبينية تدعى فقط ميلودي مساء أمس الخميس في المبنى، حيث كانت تعمل لاسرة تايوانية، طبقا لما ذكرته وكالة الانباء المركزية الحكومية التايوانية.

وفي فندق "بيوتي إن"، تم العثور على جثث أربع سائحات صينيات وسائح تايواني وموظف بالفندق أمس الاول الاربعاء وأمس الخميس ، حسب المركز.

وتم العثور على جثة رجل 36 عاما أمس الأول الاربعاء في فندق "مارشال هوتال" في مدينة هوالين الذي انهار خلال الزلزال.

وأفادت تقارير أن امرأة /60 عاما/ ورجل /66 عاما/ توفيا أمس الاول الاربعاء.

وانهارت أربعة مبان شاهقة في هوالين جراء الزلزال الذي خلف أكثر من 240 هزة ارتدادية وزلزال آخر أمس الاول الأربعاء.