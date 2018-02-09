البيت الأبيض: ترامب يوقع على تشريع الموازنة لإنهاء الإغلاق الحكومي

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ذكر البيت الابيض أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيوقع على التشريع، الذي تم تمريره بشأن الموازنة لانهاء إغلاق حكومي بدأ منتصف الليل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، راج شاه "سيوقع الرئيس قانون الموازنة للحزبين الجمهوري والديمقراطي هذا الصباح لتوفير ميزانية للعمليات الحكومية".

وانتهى إغلاق حكومي أمريكي استمر ست ساعات تقريبا بعدما صادق مجلس النواب على مشروع ميزانية أقرها مجلس الشيوخ في وقت مبكر اليوم الجمعة عقب مناقشة استمرت طوال الليل.

ومرر مجلس النواب مشروع القانون بموافقة 240 ومعارضة 186، بعد ساعات من إقرار المشرعين في مجلس الشيوخ مشروع الميزانية الذي يبلغ حجمها 400 مليار دولار وتستمر عامين.

ويشمل مشروع القانون نفقات سعى إليها الديمقراطيون من أجل البرامج المحلية بالإضافة إلى تمويل الجيش الذي دعا إليه الرئيس دونالد ترامب.

وكان من المتوقع أن يمرر المجلسان مشروع القانون قبل مهلة منتصف الليل، ولكنه تأجل بسبب معارضة من السناتور الجمهوري راند بول بشأن تأثيره على الدين الوطني.