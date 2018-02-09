مدير أمن الجيزة يتفقد الحالة الأمنية في شوارع المحافظة

تفقد اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، اليوم الجمعة، القوات المعينة لتأمين الميادين والشوارع، بالإضافة إلى متابعة الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين المنشآت الهامة بأنحاء المحافظة.

وشدد مدير أمن الجيزة على الضباط والأفراد بتشديد الإجراءات الأمنية، والالتزام ببنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المحافظة، مع التعامل بحزم مع الخارجين عن القانون، والتصدي لأي محاولة تهدف إلى زعزعة الأمن وإثارة الفوضى.

وكانت وزارة الداخلية رفعت حالة الاستنفار الأمني بمحيط المنشآت الهامة والحيوية وكثفت الخدمات الأمنية ونشر الأكمنة والارتكازات الأمنية في جميع الميادين والمحاور بداخل المحافظات والطرق الحدودية الواصلة بين المحافظات، مع مواصلة الحملات الأمنية واستهداف البؤر الإجرامية.

كما تم نشر خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية لتمشيط كافة المناطق الحيوية، ومراقبة الحالة الأمنية من خلال كاميرات المراقبة التابعة للإدارة العامة للمرور، إضافة إلى تكثيف ونشر وحدات التدخل السريع المزودة بأحدث التقنيات الفنية لضمان التدخل الفوري في حالة ملاحظة أي أمر قد يهدد حياة المواطنين.