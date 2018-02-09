حسين زين ينعي الإعلامي طارق عبد المجيد نائب رئيس القناة الثالثة الأسبق

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نعى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والعاملين بها الإعلامي طارق عبد المجيد الذى وافته المنية صباح اليوم إثر وعكة صحية.

وقال حسين زين أن الزميل الراحل قدم رحلة عطاء طويلة في العمل الإذاعي والتليفزيوني بإخلاص حيث بدء حياته مذيعاً بإذاعة القاهرة الكبرى ثم انتقل للعمل كقارئ نشرات بالقناة الثالثة، وقدم العديد من البرامج الجماهيرية منها برنامج "ريبورتاج" ، و تدرج فى العمل الإعلامي حتى وصل لمنصب نائب رئيس القناة الثالثة الأسبق.

وأعرب حسين زين عن خالص التعازي للزميلة الإعلامية نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية زوجه الإعلامي الراحل، داعياً المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.