قال القس رفعت فتحي، أمين عام مجمع كنائس مصر، إن البيان الذي أصدرته الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية اليوم بشأن عملية سيناء 2018، لا يتعلق فقط بدعم الكنيسة للقوات المسلحة والجيش في العمليات العسكرية التي بدأوا في تنفيذها اليوم في سيناء لدحر الإرهاب، بل كل فئات الشعب المصري.

وأضاف «فتحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الجمعة، أن الإرهاب وصل إلى درجة بالغة الخطورة، من ترويع المواطنين سواء مسلمين أو مسيحيين، ويهاجم كل الأماكن حتى لو كانت دور عبادة دون أي انتقاء، فقط من أجل إرهاب الشعب.

وتابع: «نحتاج إلى خطة طويلة الأجل لنشر الأفكار المعتدلة والوسطية التي كانت تميز الإسلام الوسطي المصري بشكل عام، لكن في ذات الوقت نحتاج إلى خطة عاجلة لمواجهة هؤلاء الذين يعتدون على أمن وسلامة البلاد دون رادع أو ضمير».

وأكد أن كل فئات الشعب تساند الجيش والشرطة في حربهما ضد الإرهاب، مضيفًا: «نحن نثق في قدرة الجيش والشرطة والقيادة السياسية على الانتصار في هذه الحرب، حرب النور ضد الظلام، والسلام ضد الوحشية والتطرف».

وأعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، في بيان صباح اليوم الجمعة، عن قيام العناصر الجوية باستهداف بعض البؤر والأوكار شمال ووسط سيناء، وأن عناصر من القوات البحرية قامت أيضًا بأعمال التأمين بغرض قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية وتأمين المجرى الملاحي.