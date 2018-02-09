«نقل الإسكندرية»: إعادة تأهيل إحدى عربات ترام يعود تاريخها إلى 1969

أشاد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، بالدور الكبير الذي تبذله الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية في تطوير ورفع كفاءة وسائل النقل العام بالمدينة، حيث قامت الهيئة برئاسة اللواء خالد عليوة رئيس الهيئة بالانتهاء من إعادة تأهيل ورفع كفاءة إحدى عربات الترام التي تم تخريبها وإحراقها خلال أحداث الشغب التي حدثت بالمدينة، وذلك في جراج الهيئة وبأيدي عمال الهيئة وبأقل تكلفة لزيادة عدد عربات الترام العادية لتخدم أهالي الإسكندرية.

وأكد المحافظ أن رفع كفاءة الترام بجميع أنواعه سواء العادي أو المميز أو السياحي في صالح الأهالي الإسكندرية ويأتي هذا وفي إطار تحسين الخدمة المقدمة، وكذا تخفيض التكاليف، وزيادة الإيرادات، مؤكدا أن الهيئة تعد نموذج مشرف بالمحافظة فهي تتحرك بخطى ثابتة نحو تطوير خدماتها، وتهتم بتوفير كافة رغبات المواطن من تواجد وسائل نقل مريحة ومتنوعة وبأسعار تتناسب مع الجميع.

من جانبه أوضح خالد عليوة رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية أنه تم العمل على إعادة تأهيل العربة ورفع كفاءتها من قبل عمال الهيئة خلال 40 يوما فقط، مشيرا إلى أن هذه العربة كانت تعمل بالإسكندرية منذ 1969، وتتميز هذه العربة بسرعتها التي تصل إلى 60 كم / س، وقد تم إعادتها للعمل مرة أخرى بعد تخريبها بتكلفة تقديرية تقدر بـ150 ألف جنيه تقريبا، وتتسع العربة لـ32 راكبا جالسا بزيادة 2 عن العربة الأصلية، وتتميز هذه العربة بكراسي مروحية الأداء بحيث تسمح بجلوس متتالٍ للسادة الركاب أو عائلي في مواجهة بعضهم البعض، ويصل عمر الكراسي لأكثر من 70 سنة للحفاظ على المظهر التراثي للترام، وقد زودت العربة بأربعة كراسي مزدوجة إلى جوار باب المحصل للسادة كبار السن والمعوقين ليكونوا في رعايته.