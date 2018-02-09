وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير الهند التعاون المشترك

بحث خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، مع سانجاى باتتشاريا سفير دولة الهند بالقاهرة والوفد المرافق له، فرص التعاون المشترك بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الهندي.

واستعرض السفير الهندي عددًا من المشروعات والاستثمارات التى يقوم بها الجانب الهندي فى مصر، مبديًا رغبة العديد من الشركات الهندية فى التعاون مع الشركات التابعة للوزارة فى المجالات المختلفة مثل قطاع الفنادق وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها الهند فى المجال الإداري والفني والاقتصادي لرفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى، بما يسهم فى دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

كما وجه السفير الدعوة لوزير قطاع الاعمال العام، لزيارة الهند فى أقرب فرصة يتفقد خلالها عدد من الشركات العاملة هناك، للتعرف على ما وصلت إليه الهند من تقدم فى صناعات عدة، والتباحث حول تبادل الخبرات والبدء فى تفعيل التعاون المشترك.

من جانبه، استعرض بدوي ملامح بعض المشروعات والاستثمارات الجديدة للشركات التابعة للوزارة فى عدد من المجالات وخاصة النقل البحري، والصناعات المعدنية والغزل والنسيج، إضافة إلى قطاع الفنادق خاصة مع سعي الوزارة لتطوير الفنادق التاريخية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وإعادتها إلى رونقها مع الحفاظ على قيمتها التاريخية، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة للوزارة وشركة باجاج الهندية لتوريد المحالج الحديثة لشركات حليج الأقطان فى إطار خطة شاملة للنهوض بهذه الصناعة.