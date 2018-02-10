تركيا تأمر باعتقال سياسي موال للأكراد قبل مؤتمر حزبي

يسعى ممثلو هيئة الادعاء في تركيا إلى القبض على الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد سربيل كمال باي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، اليوم الجمعة، قبل يومين فقط من عقد الحزب مؤتمرا رئيسيا.

وقال التقرير إن سربيل كمال باي، من بين 17 شخصا مطلوبين بتهمة "التحريض على النزاع" بسبب دعوتها للاحتجاج على العملية العسكرية التركية الجارية في مدينة عفرين السورية الكردية. وتم احتجاز ثمانية منهم.

وقالت كمال بيه في بيان اليوم أن "الاضطهاد والاحتجاز والاعتقالات لا يمكن أن تمنعنا من عقد مؤتمرنا، ولا أن تمنع كفاحنا من أجل الديمقراطية والسلام". ويهدف المؤتمر إلى انتخاب قيادة الحزب.

وقد تم اعتقال 9 من أعضاء البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي من بينهم الرئيس المشارك صلاح الدين دميرطاش، كما تم اعتقال آلاف من أعضاء الحزب. وما زال دميرطاش وراء القضبان منذ 15 شهرا، وما زالت القضايا ضده مستمرة أمام المحكمة.

ومن المتوقع أن يحل محل كمال بيه ودميرطاش، نائبة رئيس البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي بيرفين بولدان والعضو السابق في الحزب سيزاي تيملي بعد غد الأحد.