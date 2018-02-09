قطع المياه لاستكمال أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مسار المرحلة الثالثة لأعمال الخط الثالث للمترو



أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بقطع المياه عن بعض شوارع المهندسين نظرا لاستكمال أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مسار المرحلة الثالثة لأعمال الخط الثالث لمترو الأنفاق بمحطة وادي النيل، وذلك لمدة 8 ساعات بدءا من 12 مساء الأحد المقبل إلى الثامنة صباح الإثنين.

وتشمل الشوارع (لبنان – وادى النيل – الحجاز – شهاب – جزيرة العرب – شارع السودان من ميدان لبنان وحتى شارع جامعة الدول العربية).

وكلف اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس حي العجوزة والهيئة العامة للنظافة والتجميل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والدفع بسيارات مياه للشوارع المتأثرة لسد احتياجات المواطنين.

وتهيب المحافظة بالمواطنين والمستشفيات وأقسام الشرطة وأصحاب المخابز بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرا إلى تخصيص رقم طوارئ (125) بالشركة لتلقي شكاوى المواطنين في هذا الشأن بالإضافة إلى الخط الساخن للمحافظة (114).