جامعة الإسكندرية تعلن دعمها للقوات المسلحة والداخلية في مواجهة الإرهاب

أعلنت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، مساء اليوم الجمعة، دعمها الكامل لخطة المجابهة الشاملة، التي أعلنت القوات المسلحة ووزارة الداخلية عن انطلاقها لمواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية فى سيناء الحبيبة وغيرها من أنحاء الجمهورية.

وثمنت الجامعة التضحيات الغالية التي يبذلها رجال القوات المسلحة اأبطال جنبا إلى جنب مع رجال الشرطة البواسل ﻻستئصال قوى الشر والظﻻم ودحر مخططاتهم الخبيثة في تهديد أمن المواطنين وعرقلة جهود البناء والتنمية، كما أعلنت الجامعة رئيسا ونوابًا وأساتذة وعاملين وطلابًا، تضامنها الكامل لرجال الجيش والشرطة الأبطال وكافة مؤسسات الدولة في جهودها للقضاء على الإرهاب الاسود، وتثق تماما أن تضحيات هؤلاء الأبطال ومن سبقهم الذين ضربوا المثل في الشجاعة والإخلاص للوطن لن تذهب سُدى.

وأعلن الكردى أن الجامعة تضع كافة إمكانياتها لخدمة أبناء الوطن من القوات المسلحة والشرطة البواسل والمواطنين وقد تم رفع درجة اﻻستعداد بجميع المستشفيات الجامعية في كافة الأقسام والتخصصات وتجهيز أقسام الطوارئ تماشيا مع الأحداث الجارية.