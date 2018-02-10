ترامب لصحيفة إسرائيلية: إعلان القدس إنجاز عظيم فى أول عام لرئاستى

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مقابلة هى الأولى من نوعها لصحيفة «يسرائيل هيوم» المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أنه أوفى بوعده بشأن اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وقال إنه كان إنجازا عظيما بالنسبة له فى العام الأول لرئاسته.

وأشار ترامب فى مقابلة نشرت مقتطفات منها اليوم، وتنشر كاملة الأحد، «أنا أؤمن أن القدس كانت ملفا ذا أهمية قصوى بالنسبة لى ولذلك أعلنت أنها العاصمة العظيمة لكم. هذا القرار المهم أيضا بالنسبة للكثير من الناس الذين شكرونى على ذلك»، بحسب موقع «أى 24» الإخبارى الإسرائيلى.

وأضاف: «وكى نكون صادقين أكثر، هنالك الكثير أيضا ممن لم يرضوا بهذا القرار، لكن من جهتى فإنه كان وعد مهم أطلقته، والآن أوفيت به».

وردا على سؤال للصحيفة إذا ما كان منذ البداية قد خطط للوفاء بالوعد الذى أطلقه فى الحملة الانتخابية، أجاب ترامب: «طبعا، قلت إننى سأقوم بحال نجاحى باتخاذ هذا القرار فى العام الأول من لحظة انتخابى رئيسا للولايات المتحدة، وأنا أتفهم لماذا لم يقم الرؤساء السابقون للولايات المتحدة باتخاذ هذا القرار فى السابق، لأن هنالك الكثير من الضغوط التى مورست فى هذا الشأن».

وحول تصريحه أخيرا عن «إزالة القدس من طاولة المفاوضات»، قال ترامب إنه «يعنى أن القدس هى عاصمة إسرائيل، إلا أن ترسيم الحدود بين الطرفين تكون من خلال اتفاق بينهما (الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى)»، مؤكدا أنه سيوافق على أى اتفاق بين الطرفين فى هذا الشأن.