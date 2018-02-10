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إيران: نجاح الاتفاق النووى يفتح المجال لمناقشة قضايا أخرى


نشر فى : الجمعة 9 فبراير 2018 - 9:08 م | آخر تحديث : الجمعة 9 فبراير 2018 - 9:08 م

دعا نائب وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجي، أمس، الدول الغربية إلى ضمان نجاح الاتفاق النووى المبرم عام 2015 قبل محاولة التفاوض بشأن قضايا أخرى، وذلك فى إشارة علنية نادرة على أنه يمكن للقوى العالمية مناقشة بلاده فى أمور مثل أنشطتها فى المنطقة أو برنامجها الصاروخى.

 

وقال عراقجى خلال مؤتمر اقتصادى فى باريس إنه «الآن يطلبون من إيران الدخول فى مناقشات بشأن قضايا أخرى. وإجابتنا واضحة: اجعلوا من (الاتفاق) تجربة ناجحة ثم نناقش قضايا أخرى»، وذلك فى إشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

 

وأشار عراقجى إلى أن سياسة إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تجاه إيران «مدمرة» وتنتهك بنود الاتفاق النووى مع القوى العالمية الست.

 

وأكد عراقجى فى تصريحات لرويترز على هامش المؤتمر، أن نفوذ إيران فى منطقة الشرق الأوسط لا علاقة له بالاتفاق النووى. قائلا: «لطالما حاربنا الإرهاب. تلعب إيران دوما دورا رئيسيا فى حفظ الاستقرار والسلام فى المنطقة... ولاعلاقة بين الاتفاق (النووي) ودورنا فى المنطقة».

 

ورفضت إيران مرارا مناقشة برنامجها الصاروخى مثلما تريد الولايات المتحدة والأوروبيون قائلة إن طبيعته دفاعية محضة.


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