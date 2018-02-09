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انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع الميزانية

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الجمعة 9 فبراير 2018 - 1:54 م | آخر تحديث : الجمعة 9 فبراير 2018 - 1:54 م

انتهى الإغلاق الحكومي الأمريكي المقتضب اليوم الجمعة، بعدما أقر مجلس النواب مشروع ميزانية صادق عليها مجلس الشيوخ.


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