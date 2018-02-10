«كودو للطبول اليابانية» تعرب عن سعادتها بتقديم عروضها في مصر وترحب بجمهور الإسكندرية

أعربت فرقة الطبول اليابانية "كودو" عن سعادتها بالقدوم مصر وتقديم عرضها مساء اليوم الجمعة بأوبرا الإسكندرية، مرحبة بالجمهور الذي امتلئ به المسرح.

وقدمت الفرقة عدد من أجمل المعزوفات الموسيقية باستخدام الآلات الموسيقية التقليدية والمميزة للثقافة اليابانية.

ونال الحفل على إعجاب الجمهور، واستمتعوا بما قدمته الفرقة والموسيقى اليابانية.

وتقدم الفرقة عروضها في مصر في إطار رحلتها تحت عنوان "جولة أرض واحدة" والتي بدأت منذ بداية العقد الثامن من القرن الماضي، وعرضت أكثر من 6000 حفلا بـ49 دولة في قارات العالم الخمس، والمقرر أن تعرض حفلا آخر في 11 فبراير في المسرح الكبير بأوبرا القاهرة.

جدير بالذكر أن فرقة "كودو" من أشهر وأعرق فرق الطبول في اليابان والتي كان لها أثر واضح في تعميم ونشر الطبول اليابانية إلى العالم أجمع، وهم يقدمون عروضهم بانتظام في اليابان وأوروبا والولايات المتحدة.

وتعني كلمة "كودو" في اللغة اليابانية "ضربات القلب" والذي يعد المصدر الرئيسي لكل الإيقاعات.