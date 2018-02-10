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إصابة 100 متظاهر فلسطيني في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي

رام الله - د ب أ
نشر فى : الجمعة 9 فبراير 2018 - 11:21 م | آخر تحديث : الجمعة 9 فبراير 2018 - 11:21 م

قال الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة في قطاع غزة، إن نحو 100 فلسطيني أصيبوا بجراح خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم الجمعة.

 

وكانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى قد دعت من قبل إلى تنظيم "يوم غضب" واحتجاجات.

 

وذكر بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نحو 800 فلسطيني في الضفة الغربية قاموا بقذف إطارات محترقة تجاه الجنود، كما ألقوا عليهم الحجارة والزجاجات الحارقة.

 

وقال البيان إن قوات الأمن اتخذت إجراءات لإنهاء الاضطرابات. ونفت متحدثة باسم قوات الأمن علمها باستخدام أي ذخيرة حية.

 

وفي قطاع غزة، تردد أن نحو 400 فلسطيني شاركوا في الاحتجاجات، حيث أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين الذين اعتبرتهم يشكلون خطرا على الجنود.

 

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن قتلت قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية فلسطينيا يشتبه في تورطه في قتل حاخام الشهر الماضي.


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