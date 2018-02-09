ترامب يوقع على تشريع الموازنة لينهي الإغلاق الحكومي

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وقع على التشريع، الذي تم تمريره بشأن الموازنة لإنهاء إغلاق حكومي بدأ منتصف الليل ليصبح قانونا.

وغرد ترامب على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى اليوم قائلا: "لقد وقعت مشروع القانون".