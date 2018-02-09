الجمعة 9 فبراير 2018 5:50 م القاهرة القاهرة 22.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

برأيك.. هل حسم النادي الأهلي لقب الدوري الممتاز للموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

ترامب يوقع على تشريع الموازنة لينهي الإغلاق الحكومي

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الجمعة 9 فبراير 2018 - 4:37 م | آخر تحديث : الجمعة 9 فبراير 2018 - 4:37 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وقع على التشريع، الذي تم تمريره بشأن الموازنة لإنهاء إغلاق حكومي بدأ منتصف الليل ليصبح قانونا.

 

وغرد ترامب على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى اليوم قائلا: "لقد وقعت مشروع القانون".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار شئون خارجية

شارك بتعليقك