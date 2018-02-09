كوينتين تارانتينو يعتذر لضحية اغتصاب رومان بولانسكي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المخرج كوينتين تارانتينو اعتذر يوم الخميس عن تصريحات سابقة له بشأن سامانثا جيمر التي اعتدى عليها المخرج رومان بولانسكي جنسيا عندما كانت قاصرا.



وانتقد تارانتينو تصريحاته التي أدلى بها في عام 2003 خلال مقابلة مع المذيع هوارد ستيرن. وكانت تلك التصريحات قد تم إبرازها مجددا في الفترة الأخيرة.



وقال تارانتينو في ذلك الوقت إن بولانسكي "لم يغتصب (فتاة) عمرها 13 عاما".



ويوم الخميس، قال تارانتينو: "أود أن أعتذر علنا إلى سامانثا جيمر"، وأضاف: "بعد 15 عاما، أدركت كم أنني كنت مخطئا. لقد اغتصبت جيمر على يد رومان بولانسكي".



وكان بولانسكي قد اعترف في كاليفورنيا بممارسته علاقة غير قانونية عام 1977 مع فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، لكنه فر إلى أوروبا عام 1978 قبل صدور حكم ضده.