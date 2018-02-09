مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مشروع قانون للإنفاق

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة، على مشروع قانون للإنفاق، مدته عامان، وأرسله إلى مجلس النواب للموافقة عليه، في محاولة لإنهاء إغلاق الحكومة، والذي حدث للمرة الثانية في غضون ثلاثة أسابيع.

وتمت المصادقة على مشروع القانون، الذي عطله السيناتور الجمهوري راند بول بشأن الاعتراضات على الأثر على الدين الوطني، بأغلبية 71 صوتا واعتراض 28 صوتا.

ومن المتوقع أن يصادق مجلس النواب على مشروع القانون خلال الساعات القادمة وإنهاء الإغلاق الذى استمر ساعة.

كانت قيادات مجلسي الشيوخ والنواب قد عملت على مدار الأسبوع الماضي للتوصل إلى اتفاق بشأن تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة للعامين القادمين، والذي يقترن بمشروع قانون قصير الأجل للإنفاق من شأنه تمويل الحكومة حتى مارس.

إلا أن التصويت اصطدم بعقبة بسبب اعتراضات بول على مئات المليارات من الدولارات من الإنفاق الإضافي، التي تم ادراجها في التشريع.

ومنع بول مرارا التصويت على مشروع القانون، في محاولة لفرض تصويت على تعديل كان سيحافظ على حدود الانفاق الحالية.

وقال بول ،في كلمة أمام مجلس الشيوخ، إن دافعي الضرائب الأمريكيين "يتحملون اعباء جراء مشروع القانون" لان مستويات الانفاق تتجاوز مبلغ الايرادات المسموح