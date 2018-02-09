سلامة: وزير الإعلام ونقيب الصحفيين السودانيين يزوران مصر الأسبوع المقبل

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن وزير الإعلام ونقيب الصحفيين، السودانيين، سيزوران مصر نهاية الأسبوع المقبل، لمدة 3 أيام بدعوة من الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



وأضاف «سلامة»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أنه سيتم عقد اجتماع لبحث وضع ميثاق شرف إعلامي مشترك بين البلدين، موضحًا أنه على الإعلاميين ألا يتورطوا في الخلافات التي تحدث بين قادة الدول، لاسيما العلاقات بين مصر والسودان.



وأوضح أن مصر والسودان كانتا دولة واحدة حتى عام 1954، وبالتالي فعلاقات البلدين عبارة «عن علاقة نسب دافئة وليست هزار»، موضحًا أنه من الوارد أن تحدث خلافات بين القيادات السياسية لأي سبب وفي أي وقت، إلا أنه على الإعلاميين أن يقوموا بدور إيجابي وألا يتورطوا في الأمر.



وتابع: «يجب ألا نكون أداة للهجوم أو التصعيد ولكن يجب أن نكون أداة للتهدئة»، مشيرًا إلى تواصله مع نقيب الصحفيين السودانيين، بدأ منذ حضورهما اجتماعات اتحاد الصحفيين العرب في بغداد، وكانت الرؤى مشتركة حول العلاقات المصرية السودانية.



وأوضح أن هناك فارق بين تناول الخبر وبين التصعيد، فمن الطبيعي الالتزام بسياسة الدولة، ولكن دون سب الآخرين.