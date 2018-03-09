رئيس حي شرق إسكندرية: إزالة 35 عقارا مخالفا

قال اللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق إسكندرية، إن المحافظة بجميع أحيائها أطلقت حملة خلال هذا الأسبوع، بالتعاون مع الرقابة الإدارية المنطقة الشمالية العسكرية، لإزالة العقارات المخالفة، متابعًا أن منطقة حي شرق، قامت بحملة على مدار 5 أيام من السبت إلى الأربعاء الماضي، تم خلالها إزالة 35 عقارًا مخالفًا.

وأضاف «رضوان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الجمعة، أن هذه العقارات التي إزالتها قديمة، ومنها ما صدر له قرارات إزالة منذ 8 سنوات، مؤكدًا: «قمنا بإزالة العقارات المخالفة سواء عقارات أو شقق، وأزلنا بعضها على الفور، والباقي تم تسليمه لمقاولي الهدم الخاصين بالأحياء».

وتابع أنه تم استهداف العقارات المخالفة الخالية من السكان، والمسكونة بشكل صوري، وإزالتها على الفور، موضحًا أنه بالنسبة للعقارات الساكنة بشكل فعلي، لم يتم المساس بالسكان؛ مراعاة للأهالي، ولكن يُحرر ضدهم محاضر، لإخطارهم بالإزالة.