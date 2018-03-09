ميركل: القمة «الأمريكية - الكورية الشمالية» المخطط لها بارقة أمل

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القمة التاريخية المخطط لها بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون، بأنها "بارقة أمل".

وقالت اليوم الجمعة، في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، إنه يمكن النظر لهذا التطور بأن هناك موقفا عالميا محكما يعمل من أجل أن تلوح في الافق بارقة أمل، مشددة بقولها: "لابد من مواصلة العمل على ذلك".

وأكدت قائلة: "سيكون بالطبع أمرا رائعا، إذا تمكنا من معايشة انفراجه في هذا الشأن، لأن التوتر الناتج عن التسلح النووي في كوريا الشمالية يمثل بالنسبة لنا جميعا أمرا مقلقا للغاية".

كان الرئيس الأمريكي قد قال مساء أمس الخميس إن "تقدما كبيرا" يتحقق مع كوريا الشمالية، وذلك في أعقاب الإعلان عن أنه سيجتمع مع الزعيم كيم جونج أون بحلول مايو المقبل.

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، عن الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن قوله في بيان، تلاه متحدثه إن "اجتماع مايو المقبل سيكون حدثا تاريخيا يحقق سلاما في شبه الجزيرة الكورية".

يذكر أن الاضطرابات تزايدت في المنطقة خلال العام الماضي بشكل واضح، بعدما قامت كوريا الشمالية باختبارات صاروخية أكثر من مرة وكذلك باختبار قنبلة نووية في مطلع سبتمبر الماضي منتهكة بذلك قرارات الأمم المتحدة.