مشاركة قوية لمحافظة جنوب سيناء فى بورصة برلين السياحية

شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مع وزيرة السياحة ومحافظ البحر الأحمر في بورصة برلين السياحة العالمية «آي تي بي» أكبر معرض تجارى سياحى فى العالم.



وتشارك مصر بوفد كبير من القطاع السياحى الحكومى والخاص برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وشريف فتحى وزير الطيران، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، و100 شركة سياحية وفندق، فى محاولة لزيادة السياحة العالمية بعد أن قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بافتتاحه فى العاصمة الألمانية والذي سيختتم أعماله الأحد المقبل.



كما يشارك بالمعرض حوالى 10 آلاف شركة سياحة وسفر من 186 دولة ومنطقة في المعرض، وتشارك مصر بجناح كبير يبلغ مساحته 1125 متر، ويضم 100 مشارك من شركات سياحية وفنادق، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات السياحة، وغرفة الفنادق، ومصر للطيران ومحافظة البحر الأحمر المتمثلة فى الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.



وخلال فعاليات اليوم الأول، قام محافظ جنوب سيناء بتكثيف الأعمال والأنشطة من خلال عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع منظمى الرحلات ومسئولى القرار السياحي بألمانيا وذلك لجذب المزيد من السائحين من مختلف الجنسيات وخاصة السائحين الألمان والذى الذي يحتل المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للسياحة لمصر عرض خلالها الرؤية الجديدة للسياحة المصرية واستراتيجية وزراة السياحة فى التنشيط الخارجى من خلال الاستعانة بخبرات تفيد مستقبل صناعة السياحة فى مصر والتى تتمثل فى القضاء على معوقات السياحة في مصر، وإعادة إطلاق الحملات الترويجية المشتركة مع منظمي الرحلات.



وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن السياحة مثال رائع على الفرص التي تتيحها العولمة، واصفة صناعة السياحة بأنها نشاط اقتصادي يوفر فرص عمل.



كما أكد اللواء خالد فودة على أهمية تواجد مصر فى هذا المعرض العام والذى يضم أكبر دول السياحة فى العالم والذى يتيح فرص أكبر لمصر لإعادة مستوى السياحة إلى ذى قبل.