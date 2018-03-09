تنفيذ 420 زيارة ميدانية لـ«صوتك لمصر» في العريش

واصلت حملة «صوتك لمصر»، لليوم الخامس على التوالي زيارتها الميدانية لحشد السيدات والفتيات للمشاركة في انتخابات الرئاسة، والتي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء.

وصرحت حسناء الشريف، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، لـ«الشروق»، بأنه تم تنفيذ 420 زيارة في عددا من أحياء العريش، لافتة إلى أن الحملة مستمرة لمدة 20 يوما.

وتشمل الحملة النزول لجميع السيدات داخل المنازل والمراكز والمصالح الحكومية في محاولة جادة من المجلس لحشد السيدات والفتيات للمشاركة، والتعرف على أهم المشاكل التي تواجههم في العملية التنظيمية الانتخابية.