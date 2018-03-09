مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يحتفل بعيد ميلاد سميحة أيوب في مؤتمره الصحفي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• الغرباوي يعلن عن مسابقات جديدة.. ومشاركة 50 دولة في الدورة الثالثة للمهرجان

احتفل فريق العمل بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بعيد ميلاد سيدة المسرح الفنانة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس للاعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان والمقرر أقامتها في الفترة من ١ إلى ٩ أبريل المقبل بمدينة السلام شرم الشيخ.

غني الحضور أغاني أعياد الميلاد بسميحة أيوب وهنأوها بعيد ميلادها الذي صادفدالحتفال باليوم العالي للمرأة وكان من بين حضور المؤتمر المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان والفنانة وفاء الحكيم مدير المهرجان والدكتورة إنجي البستاوي المدير التنفيذي والفنان محمد صبحي الذي ستحمل اسمه دورة المهرجان الثالثة.

وأكد صبحي خلال المؤتمر اعتزازه بان يطلق اسمه علي دورة مهرجان مسرح دولي للشباب يقام في بلده مصر. مشددا علي أهمية وجود مهرجان بهذا الحجم للمسرح، وعلق قائلا انه رغم رفضه تصنيف المسرح علي أساس النوع او السن الا انه وجد هدا المهرجان عمل مهم.

وقال إن مهرجان شرم الشيخ المسرحي يسير وفق منظومة عمل علمية واضحة الأهداف وإن القائمين عليه كلهم من الشباب وداعب الحضور بقوله: "وأختاروني باعتباري فنان شاب".

من جانبه قال مازن الغرباوي في كلمته المهرجان يهتم بتكريم اساتذة المسرح لأنهم من يعلمون الشباب معني المسرح وذلك تأكيدا علي فكرة تواصل الأجيال.

وكشف الغرباوي مشاركة ٥٠ دولة في فعاليات الدورة الثالثة ومنها مشاركة ١٠ عروض من ٩ دول في المسابقة الرسمية.

واشار الي مسابقة المونودراما التي تم إضافتها هذا العام وتشهد منافسة بين ٦ عروض من ٦ دول وكذلك مسابقة عروض محور مسرح الشارع والتي يتنافس فيها ٧ عورض من ٤ دول وهي المسابقة التي ستمنح جائزتها وقيمتها ١٥ الف جنية بتصويت الجمهور.

فيما يشارك في مسابقة التاليف المسرحي والتي ستمنح جائزة باسم الكاتب الراحل صلاح عبد الصبور والتي تقدم لها ٣٦ كاتب من ٨ دول عربية.