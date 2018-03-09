البيت الأبيض: مكان وزمان اجتماع «كيم - ترامب» سيجري تحديده

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض مساء الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يقدر كثيرا الكلمات الطيبة" للوفد الكوري الجنوبي الذي جاء لإطلاعه على نتائج الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت سارة ساندرز في بيان: "(ترامب) سيقبل الدعوة للقاء كيم جونج أون في مكان وزمان سيجري تحديده".

وأضافت "نحن نتطلع إلى نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية. وفي هذه الأثناء، يجب أن تظل جميع العقوبات والحد الأقصى للضغوط سارية".

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