وزير الدفاع الأمريكي يبدأ زيارة إلى سلطنة عمان الأحد المقبل

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يصل وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، بعد غد الأحد ، إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وذكرت الوكالة اليوم أن ماتيس سيجتمع خلال الزيارة مع الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي.

وأضافت أن الجانبين سيعقدان جلسة مباحثات رسمية تتناول التعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي مطلع ديسمبر 2017، زار البوسعيدى، الولايات المتحدة والتقى قائد القيادة الوسطى الأمريكية، جوزيف آل فوتيل، بمقر القيادة في مدينة تامبا بولاية فلوريدا.