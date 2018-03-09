الجمعة 9 مارس 2018 11:19 م القاهرة القاهرة 17.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد إقامة مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟

النتـائـج تصويت

وزير الدفاع الأمريكي يبدأ زيارة إلى سلطنة عمان الأحد المقبل

مسقط - د ب أ
نشر فى : الجمعة 9 مارس 2018 - 7:08 م | آخر تحديث : الجمعة 9 مارس 2018 - 7:08 م

يصل وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، بعد غد الأحد ، إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وذكرت الوكالة اليوم أن ماتيس سيجتمع خلال الزيارة مع الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي.

وأضافت أن الجانبين سيعقدان جلسة مباحثات رسمية تتناول التعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي مطلع ديسمبر 2017، زار البوسعيدى، الولايات المتحدة والتقى قائد القيادة الوسطى الأمريكية، جوزيف آل فوتيل، بمقر القيادة في مدينة تامبا بولاية فلوريدا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك