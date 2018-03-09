«محلية النواب»: أمهلنا الحكومة 40 يوما لحصر المواقف العشوائية

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن خطة إصلاح المواقف العشوائية لن تتم إلا بوجود البيانات والمعلومات التي تقدمها الحكومة.



وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الخميس، أن تحاور لجنة الإدارة المحلية مع الحكومة نتج عنه مطالبة اللجنة بمعرفة إيرادات ومصروفات المواقف لسنتين ماليتين متتاليتين، مشيرًا إلى منحهم الحكومة 40 يومًا لجميع المعلومات المطلوبة.



ولفت إلى ذهول وزيري المالية والتنمية المحلية من تباين الإيرادات والمصروفات في المواقف الرسمية بالمحافظات المختلفة، معقبًا: «لا من بد من ضبط إيقاع عملهم، وعقدنا جلسات عديدة لفتح حوار مجتمعي لتنظيم النقل، وهناك مسار للتشاور مع لجنة النقل بالبرلمان».



وأشار إلى قفز معدل إيرادات محافظة بورسعيد في هذا الشأن من 2 مليون إلى 6 مليون جنيه بمجرد فرض بعض القرارات الإدارية الإصلاحية، مضيفًا: «طلبنا حصرًا لكل المواقف العشوائية بالمحافظات على ضوء البيانات التي جاءت من القاهرة».



وأكد أنه من الممكن تعظيم الموارد المحلية للدولة دون غضب المواطن، مشيرًا إلى وجود تواصل مع الحكومة في هذا الشأن قائم على المسؤولية التضامنية، خاصة في الظروف التي تمر بها مصر، بعيدًا عن التصادم الدستوري.



يذكر أن محافظة القاهرة أرسلت خطابًا إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مرفقًا به كشوف تتضمن حصرًا شاملا لجميع المواقف العشوائية في العاصمة، والذي تم إعداده بمعرفة الإدارة العامة للمرور بالقاهرة.