مصدر دبلوماسى لـ«الشروق»: اتجاه عربى لرفض طلب جنوب السودان الانضمام للجامعة

علمت «الشروق» أن هناك اتجاها عربيا لرفض طلب دولة جنوب السودان الانضمام للجامعة العربية. وكان أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط طرح رسالة جنوب السودان بطلبها للانضمام على المجلس الوزارى العربى الذى ترأسته السعودية.

وقال مصدر دبلوماسى عربى إن الطلب أخذ حيزا من المناقشة خلال الاجتماع الوزارى، مضيفا أن النقاش العربى لم يتأسس على عدم مطابقة معايير الانضمام التى تضمنها ميثاق الجامعة التى تشترط أن تكون اللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة التى تريد الانضمام وإنما أخذ فى الاعتبار مواقف جنوب السودان من القضية المركزية الأولى للعرب وهى القضية الفلسطينية.

وأشار المصدر فى تصريحات لـ«الشروق» إلى أن موقف جوبا كان صادما للجانب العربى بامتناعها عن التصويت خلال الجلسة التى أجريت فى ديسمبر الماضى بالأمم المتحدة لرفض قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل والتى أدت إلى موافقة 128 دولة على القرار مقابل امتناع 35 دولة عن التصويت منها خمس دول إفريقية من بينها جنوب السودان، وهو ما اعتبرته الدول العربية مواقف مخزية ضد مشروع القرار العربى.

وذكر المصدر أن «طرح أبو الغيط طلب دولة جنوب السودان يتوافق مع مسعاه منذ توليه منصبه بإدخالها إلى الجامعة العربية، حيث طرح العام الماضى دخولها بصفة مراقب، وعرض الأمر على السودان، إلا أن الأخيرة بصفتها الدولة الجارة للجنوب لم ترفض، وإنما طالبت بتطبيق المعايير الخاصة بانضمام الدول إلى الجامعة وفقا للميثاق.