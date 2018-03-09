فوزنياكي تتمنى بقاء صلاح في ليفربول

أعربت نجمة التنس الدنماركية كارولين فوزنياكي عن إعجابها الشديد بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وتمنت أن يبقى في صفوف الفريق الذي تعشقه بشدة.

وقالت فوزنياكي في تصريحات نقلتها الصحف الإنجليزية: "صلاح يقدم مستويات مُبهرة بكل وضوح واعتقد أنه جيد جدًا لليفربول واتمنى فقط أن نكون قادرين على التمسك به لفترة أطول قليلًا".

وأضافت: "أعلم أن صلاح سيضطر للرحيل في نهاية المطاف ولكنه يتألق بشكل مثير للدهشة وأنا سعيدة جدًا بوجوده في الفريق الذي أشجعه".

يُذكر أن فوزنياكي تُشجع نادي ليفربول الإنجليزي بجنون وتحضر مبارياته دائمًا كما أنها زارته أكثر من مرة.

كان محمد صلاح قد تألق بشكل لافت للنظر هذا الموسم منذ إنتقاله لليفربول مطلع الموسم الجاري، حيث سجل 32 هدفا وصنع 11 هدفا خلال 39 مباراة مع الريدز بكل البطولات.

كما تصدر الفرعون المصري ترتيب هدافي البريمييرليج بعد مرور 29 جولة برصيد 24 هدفا متساويا مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.