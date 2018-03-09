رئيس كوريا الجنوبية: الاجتماع بين ترامب وكيم حدث تاريخي

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة أن الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، وصف الاجتماع المحتمل بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون بأنه "حدث تاريخي" من أجل تحقيق السلام.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء عن مون قوله في بيان، تلاه متحدثه إن "اجتماع مايو المقبل سيكون حدثا تاريخيا يحقق سلاما في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف مون "إذا اجتمع الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم في أعقاب قمة بين الكويتين، سيتم وضع إخلاء كامل لشبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي على المسار الصحيح بشكل جدي".

وتابع "سيتم الاشادة بقيادة ترامب ليس فقط من جانب الكوريين "لكن أيضا من جانب الشعوب في مختلف أنحاء العالم".

وكان الرئيس الأمريكي قد قال مساء أمس الخميس إن "تقدما كبيرا" يتحقق مع كوريا الشمالية، وذلك في أعقاب الإعلان عن أنه سيجتمع مع الزعيم كيم جونج أون بحلول مايو المقبل.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "تحدث كيم جونج أون عن نزع السلاح النووي مع ممثلي كوريا الجنوبية، وليس مجرد تجميد".

وأضاف "ولن يجري أيضا أي اختبار صاروخي من جانب كوريا الشمالية خلال هذه الفترة الزمنية. يجري حاليا إحراز تقدم كبير ولكن العقوبات ستبقى حتى يتم التوصل إلى اتفاق".

وتابع "الاجتماع يجري التخطيط له".

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