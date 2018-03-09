باشاك شهير يسقط برباعية أمام ألانيا سبور في الدوري التركي

فرط فريق بلدية إسطنبول (باشاك شهير) في ثلاث نقاط ثمينة عقب خسارته أمام مضيفه ألانيا سبور 4 / 1 اليوم الجمعة في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري القطري لكرة القدم.

وسجل أهداف ألانيا سبور جونيرو فيرنانديز (هدفين) في الدقيقتين 32 و88 وإيكان كاراكا في الدقيقة 66 وإمري أكبابا في الدقيقة 81 ، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لباشاك شهير رياض باجيتش في الدقيقة 84.

واضطر فريق باشاك شهير لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 71 بعد طرد ألكسندرو ايبوريانو ، فيما أنهى ألانيا سبور المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إمري أكبابا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وتوقف رصيد باشاك شهير عند 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف جالطة سراي، الذي يواجه قونيا سبور بعد غد الأحد، فيما رفع ألانيبا سبور رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر.