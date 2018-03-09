نتائج الفرز الأولية تؤكد فوز هاني ضاحي بمقعد «نقيب المهندسين»

أشارت نتائج الفرز الأولية لأصوات المهندسين المشاركين في جولة الإعادة على مقعد نقيب المهندسين، في انتخابات التجديد النصفي، إلى تقدم المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق، والمرشح عن قائمة "مهندسون في حب مصر"، على منافسه نقيب المهندسين السابق المهندس طارق النبراوي.

ووفقا لنتائج الفرز الأولية، التي حصلت "الشروق" على صورة منها، فقد حصل ضاحي في القاهرة على 2500 صوت فيما حصل النبراوي على 2300 صوت، وفي الاسكندرية 1099 ضاحي، و412 النبراوي، والجيزة 577 ضاحي و496 النبراوي، وأسيوط 237 هاني و160 النبراوي، والدقهلية 724 النبراوي و234 ضاحي، وبني سويف 128 النبراوي و108 ضاحي.

وتقدم المهندس هاني ضاحي في جميع المحافظات باستثاء الدقهلية والفيوم وبنى سويف والعريش التي انحازت فيها أكثرية الأصوات للنبراوي.