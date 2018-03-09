مقتل فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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قتل فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن شابا، 24 عاما، قتل متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وبحسب المصادر فإن المواجهات أسفرت عن عدد من الإصابات بالطلقات المطاطية والمعدنية وحالات اختناق.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وأصيب عشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مماثلة اندلعت في مدن رام الله ونابلس وجنين وبيت لحم.

وتتواصل الاحتجاجات الفلسطينية يوم الجمعة من كل أسبوع على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ثلاثة أشهر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.