الجمعة 9 مارس 2018 11:19 م القاهرة القاهرة 17.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد إقامة مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟

النتـائـج تصويت

مقتل فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله - د ب أ
نشر فى : الجمعة 9 مارس 2018 - 6:43 م | آخر تحديث : الجمعة 9 مارس 2018 - 6:43 م

قتل فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن شابا، 24 عاما، قتل متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وبحسب المصادر فإن المواجهات أسفرت عن عدد من الإصابات بالطلقات المطاطية والمعدنية وحالات اختناق.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وأصيب عشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مماثلة اندلعت في مدن رام الله ونابلس وجنين وبيت لحم.

وتتواصل الاحتجاجات الفلسطينية يوم الجمعة من كل أسبوع على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ثلاثة أشهر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك