ترامب يجتمع مع زعيم كوريا الشمالية مايو المقبل

أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عن "رغبته القوية" في مقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "في أقرب وقت ممكن"، وفقا لما ذكره تشونج إيوي يونج، كبير المستشارين الأمنيين لرئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.



وبعد إطلاعه على عرض كيم، قال ترامب إنه سيلتقي بالزعيم الكوري الشمالي في مايو المقبل لنزع السلاح النووي بشكل دائم، بحسب ما قاله تشونج للصحفيين في واشنطن مساء الخميس.



وأوضح تشونج، الذي التقى كيم في بيونج يانج مطلع هذا الأسبوع، إن الزعيم الكوري الشمالي وافق أيضا على التوقف عن إجراء مزيد من التجارب النووية وأنه ملتزم بـ"نزع السلاح النووي بشكل كامل" في شبه الجزيرة الكورية.



ويمكن أن تكون هذه الإعلانات بمثابة انفراجة في الجهود التي بذلت لعقود طويلة لاستعادة السلام في شبه الجزيرة، وتأتي بعد موجة من الدبلوماسية التي تركزت حول حضور كوريا الشمالية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونج تشانج بكوريا الجنوبية الشهر الماضي.



وقال تشونج إن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، كان قد طلب منه أن يعرب عن "امتنانه الشخصي" لترامب، قائلا إن قيادته وسياسته المتمثلة في "أقصى قدر من الضغط" قد "أوصلتنا إلى هذه النقطة".



واختتم تشونج حديثه قائلاً: "إن جمهورية كوريا والولايات المتحدة وشركائنا يقفون معا في الإصرار على عدم تكرار أخطاء الماضي، وأن الضغط سيستمر حتى تُطابق كوريا الشمالية كلماتها مع أعمال ملموسة".



وبلغت التوترات بين كوريا الشمالية والمجتمع الدولي ذروتها العام الماضي عندما انتهكت بيونج يانج قرارات الأمم المتحدة من خلال تنفيذ سلسلة من اختبارات الصواريخ الباليستية وإجراء تجربة نووية في سبتمبر.



كما انخرط ترامب وكيم في حرب من التهديدات والشتائم المتزايدة على نحو متزايد، حيث هدد الرئيس الأمريكي كوريا الشمالية بـ"النار والغضب" ووصف زعيم كوريا الشمالية بأنه "الرجل الصاروخ"، وفي المقابل وصف كيم ترامب بأنه "مختل عقليا".



في أعقاب محادثات هذا الأسبوع بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، تم الإعلان بالفعل أن مون سيجتمع مع كيم في قمة تعقد في أبريل على الحدود بين البلدين.



وستكون تلك هي المرة الثالثة فقط التي يلتقي فيها قادة الدولتين منذ عام 2000.