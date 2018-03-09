هاني ضاحي يتفوق على طارق النبراوي في جولة الإعادة بالسويس

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات جولة الإعادة على مقعد مهندسي مصر بالسويس، حصول هاني ضاحي على 222 صوتا.

فيما حصل المهندس طارق النبراوي، على 180 صوتا، في الانتخابات التي أجريت صباح اليوم الجمعة، بمقر نقابة المؤقت بالنادى الاجتماعي.