اليسار الألماني يدعو لإلغاء العقوبات الاقتصادية ضد كوريا الشمالية

دعت الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض لإنهاء العقوبات الاقتصادية ضد كوريا الشمالية، وذلك على خلفية القمة المخطط لها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون.

وقالت نائبة رئيس الكتلة هايكه هانزل اليوم الجمعة بالعاصمة الألمانية برلين إنه لابد من إلغاء العقوبات التي يعاني منها بصفة خاصة المواطنون في كوريا الشمالية- وفي المقابل شددت على ضرورة أن "تنهي كوريا الشمالية جميع الاختبارات النووية وأية خطط تسلح أخرى".

وكان الرئيس الأمريكي كتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن كيم أشار في محادثات مع كوريا الجنوبية إلى نزع السلاح النووي، وليس تجميد مخزون الأسلحة النووية فحسب.

وأضاف أنه تم تحقيق تقدم كبير، ولكنه أشار إلى أنه سيتم الإبقاء على العقوبات حتى يتم التوصل لاتفاق.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وصفت القمة التاريخية المخطط لها بين ترامب، والزعيم الكوري الشمالي بأنها "بارقة أمل".