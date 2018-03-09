مقتل 17 من عناصر الأمن الأفغاني في هجمات لطالبان

قال مسؤول أفغاني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 17 من أفراد قوات الأمن الأفغانية قتلوا بعد أن اقتحم مسلحون من طالبان سلسلة نقاط تفتيش في ولاية تخار شمالي البلاد.



وقال نظام الدين غوري، القائم بأعمال قائد شرطة تخار لـ(د.ب.أ)، إن عشرة من رجال الشرطة المحليين وسبعة جنود قتلوا، بينما أصيب تسعة من رجال الشرطة المحلية في الهجوم المنسق بمنطقة غاوجا في تخار ليل الخميس.



وأضاف غوري أن الهجوم بدأ حوالي الساعة الثامنة والنصف من مساء الخميس (1600 بتوقيت جرينتش) عندما شن متشددون هجوما على نقطة تفتيش تابعة للجيش قبل مهاجمة نقاط تفتيش تابعة للشرطة المحلية.



وأوضح غوري أن مسلحي طالبان استولوا على أربع نقاط تفتيش للشرطة في حوالي الساعة الواحدة من صباح الجمعة (2030 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش) واستعادت القوات الأفغانية السيطرة في حوالي الساعة الرابعة من صباح الجمعة (2330 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش).



ومنذ انتهاء مهمة الناتو القتالية في أفغانستان في عام 2014، تتكرر الهجمات على مواقع الأمن الأفغانية عدة مرات في الأسبوع الواحد فيما تكثف طالبان من هجماتها.