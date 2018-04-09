«الجامعة العربية»: قمة الرياض ستتناول التدخلات الإيرانية والتركية

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية المقبلة المزمع عقدها في الرياض منتصف أبريل الجاري، ستتناول التدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية.

وأضاف «زكي»، خلال لقاء مع فضائية «إكسترا نيوز»، الاثنين، أن هناك قرارين وزاريين واضحين برفض التدخلات الإيرانية والتركية في بعض الدول العربية، وسيتم تصعيدهما للقمة، متابعًا: «مخرجات القمة المقبلة سيكون بها حديث قوي حول التهديدات والتدخلات التي ترد من الدول الإقليمية».

واستطرد: «هذه القمة ستكون فاتحة خير في هذا المجال، لأن هناك دعوة للتضامن العربي وأن تشد الدول العربية من أزر بعضها، وأن يحدث تقدير جيد لمواجهة تهديدات الأمن القومي العربي».

وأوضح أن «مفهوم الأمن العربي تعرض على مدار سنوات عديدة، لانتكاسات وتراجعات جعلت من البعض لا يعي هذا المفهوم»، مشيرًا إلى توزيع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورقة على الدول، للتوافق على تهديدات الأمن القومي العربي.

وأكد أن القمة العربية المقبلة ستهتم بهذا الملف وسيخرج عنها أمور إيجابية في هذا الإطار.