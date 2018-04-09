المصري يجهز الحارس الثاني استعدادًا لمواجهة النصر

خاض فريق المصري البورسعيدي مرانه الأول عقب عودته من مواجهة مونانا الجابوني، في ذهاب دور الـ32 الثان من كأس الاتحاد الإفريقي والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وشهد مران المصري مشاركة ثلاثي حراس المرمى أحمد مسعود وأحمد بوسكا ومحمود السيد تحت إشراف عماد المندوه مدرب حراس مرمى الفريق، الذي حرص على أداء مجموعة من التدريبات التي تحثهم على سرعة رد الفعل مع الكرات المسددة من مسافات قريبة، وكذلك التدريبات على كيفية التعامل مع الكرات العرضية.

ويستعد المصري لمواجهة نظيره النصر، يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز.

وركز عماد المندوه على كلًا من وأحمد بوسكا ومحمود السيد لتجهيزهم للمشاركة في مباراة النصر بسبب غياب أحمد مسعود عن اللقاء بسبب حصوله على الإنذار الثالث، خلال مباراة الفريق البور سعيدي أمام الإتحاد السكندري في الأسبوع الماضي.