«مرسال» تطلق حملة لرعاية مرضى «الجذام» بمختلف محافظات الجمهورية

• المؤسسة توفر أطرافا صناعية للمحتاجين



تطلق مؤسسة مرسال الخيرية في الأيام المقبلة حملة تبرعات جديدة لتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة لمرضى "الجذام"، فضلا عن توفير أطراف صناعية للمرضى المحتاجين، وذلك في عدد من محافظات الجمهورية، التي تعاني من نقص في المستلزمات الطبية والأدوية.

وقالت شيماء سامي مسئولة العلاقات العامة بمؤسسة مرسال اليوم، إن المؤسسة ستطلق خلال الأيام المقبلة حملة تبرعات لتوفير الأدوية اللازمة والاحتياجات الطبية لمرضى الجزام من خلال عياداتها المنتشرة في 23 عيادة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الجذام مرض مزمن يؤثر في المقام الأول على الجلد والأعصاب المحيطية والغشاء المخاطي للقناة التنفسية العلوية والعينين، وقد يسبب الجذام إذا لم يعالج، تلفاً تدريجيًا ومستدامًا في الجلد والأعصاب والأطراف والعينين.

كما ستطلق مؤسسة "مرسال" الخيرية حملة أخرى للمساعدة في تركيب "أطراف صناعية" للمحتاجين في مختلف المحافظات.

يشار إلى أن مؤسسة مرسال تنفق أكثر من 3 ملايين جنيه شهريا على الخدمات الصحية للمرضى غير القادرين.

ومرسال مؤسسة غير هادفة للربح تعمل في مجال الصحة، وتسعى لتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية لكل من يحتاجها بدون تفرقة، كما تسعى لنشر الثقافة والمعرفة الطبية في مصر والوطن العربي.