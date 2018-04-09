كشفت تقاريرصحيفة إنجليزية، أن يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول، قد يمنح الضوء الأخضر لنجم المنتخب الوطني محمد صلاح، وذلك من أجل الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية ، أن كلوب قد يوافق على رحيل صلاح إلى الملكي هذا الصيف، ولكن بشرط الحصول على خدمات ثنائى فريق المرينجي "كريم بنزيما وجاريث بيل"، والذى بات الثنائي قريبا من مغادرة "سانتياجو برنابيو" معقل الريال بنهاية الموسم الحالى، فى ظل تراجع أدائهم الخلال الفترة الماضية، وهجوم الجماهير عليهم في الكثير من المباريات.

وكشفت الصحيفة في تقريرها، إلى أن نادى برشلونة الإسبانى والغريم التقليدي للريال يدرس هو الآخر أيضا، الدخول فى سباق التعاقد مع الفرعون صلاح، فى حين يمتلك الريال الأفضلية فى الفوز بسباق التعاقد مع اللاعب حال موافقته رحيل الثنائى بنزيما و بيل إلى "الريدز" بنهاية الموسم ضمن الصفقة.

بينما أشارات صحفية "ديلى ستار" الإنجليزية، عن عرض آخر قدمه ريال مدريد للحصول على خدمات محمد صلاح، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع "الريدز" الموسم الحالى.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد علي صدد تقديم عرض مغري لنادى ليفربول، يتضمن فيه حصول "الريدز" على خدمات الويلزى جاريث بيل، جناح الريال بجانب 80 مليون يورو من أجل ضم الفرعون هذا الصيف.

وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن صلاح يحظى بإشادة من قبل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفنى للنادى الملكي، وكذلك نجم البرتغال وأحد اساطير الريال كريستيانو رونالدو، وذلك ما يجعل قدوم الفرعون إلي "السانتياجو" أصبح قريبًا، علي الجانب الآخر يرى يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول أن إيسكو الذى كشف فى وقت سابق أنه لا يحظى بثقة مدرب الريال سيشكل إضافة قوية للريدز أكثر من جاريث بيل، الأمر الذى قد يعرقل إتمام الصفقة.

يذكر أن الريال تعادل مع نظيره وجاره أتلتيكو مدريد فى مباراة الديربى التى جمعتهما أمس الأحد، بملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الأول، وذلك بهدف لكل فريق، وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدورى الإسبانى "الليجا".

ويتصدر الفرعون محمد صلاح قائمة هدافى الدورى الإنجليزى "البريميرليج" برصيد 29 هدفاً، متفوقاً بفارق 5 أهداف على أقرب ملاحقيه "هارى كين" هداف توتنهام، وذلك بعد ان نجح في تقديم موسم استثنائي مع الريدز في أول موسم له بالإضافة إلي أنه يتصدر إيضًا جدول ترتيب هدافى الدورى الخمسة الكبري برصيد 29 هدفاً مناصفة مع ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، يعد صلاح هو هداف ليفربول فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية برصيد 38 هدفا أحرزهما إلى جانب 13 تمريرة حاسمة حتي الآن.