الأهلي يبدأ إعداد الملف الطبي للاعبين لتقديمه للإتحاد الإفريقي

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بدأ الجهاز الطبي للأهلي في إعداد الملف الطبي للاعبين المقيدين بالقائمة الأفريقية؛ تمهيدا لإرسالها للاتحاد الإفريقي.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي أنه يتم إعداد ملف طبي لكل لاعب يشمل بعض الفحوصات والمعلومات الطبية المطلوبة والمحددة من قبل الكاف.

ومن المنتظر إنهاء الجهاز الطبي للأهلي للاعبين قبل نهاية شهر أبريل الجاري والتسجيل إلكترونيا عبر تعاملات اللجنة الطبية بالكاف.

يذكر أن الكاف يقوم بفتح عملية التسجيل للبيانات الطبية للاعبين المشاركين مع فرقهم بالبطولات الإفريقية بداية من دور المجموعات.

ويواجه الأهلي فريق الترجي التونسي مطلع الشهر المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.