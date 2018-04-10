انطلاق الدورة الثانية لمعرض العقار المصري بالكويت بمشاركة 25 شركة مصرية

تخطط نحو 25 شركة عقارية مصرية لتسويق مشروعات تقدر قيمتها الاستثمارية بنحو 50 مليار جنية، وذلك من خلال مشاركتها في الدورة الثانية لمعرض العقار المصري بالكويت الذي تنطلق فاعلياتة بعد غدا الخميس بدولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 11 إلى 14 إبريل الجاري.

من جانبه، قال أحمد عفيفي نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة إن المعرض في دورتة الثانية يتميز بطرح أهم المشروعات العقارية التي تنفذها نحو 25 شركة في السوق المصري من بينها شركات المرشدي وامتلاك والشرقيون للتنمية العقارية.

وتابع يضم المعرض باقة متنوعة من المطورون العقاريون والشركات المصرية التي تتمتع بمصداقية وموثوقية وتطرح مشروعات قائمة، ليتمكن زائر المعرض وراغبي التملك في مصر من التعامل المباشر مع ملاك ومطوري المشاريع دون وسيط وبعروض حصرية خاصة بالمعرض.

وعن السوق المصري قال «عفيفي» يعتبر السوق المصري من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار العقاري بشكل عام للشركات والمطورين العرب، وتعمل الجهات الرسمية ذات الصلة بالاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية على تسهيل عملية دخول رؤوس الأموال العربية في الاستثمار داخل مصر، والمراقب لسوق العقار المصري يلاحظ ارتفاع وتيرة الطلب، وبعد قرار تعويم سعر الجنيه أصبح العقار المصري مغرياً من حيث السعر للمصريين المقيمين في الخارج ولراغبي التملك في مصر من الجنسيات العربية الأخري.

وأضاف: «معرض العقار المصري فرصة متميزة لتسويق مشروعات الشركات المصرية داخل السوق الكويتي والتعريف بتلك المشروعات والفرص المتاحة ، وهو كذلك فرصة ذهبية لراغبي التملك والاستثمار العقاري في جمهورية مصر العربية من داخل دولة الكويت , حيث يتيح لهم فرصة التعرف عن قرب على الفرص المتاحة دون الحاجة للتنقل أو تكبد عناء السفر والبحث».

واختتم عفيفي تصريحه بقوله إن «إسكان جلوبل» تجدد التزامها الثابت بتسخير كل جهودها وطاقاتها لخدمة هذا القطاع الحيوي الهام , وتضع عصارة رصيد خبراتها التراكمي في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات بين أيدي جميع المهتمين بهذا المجال من شركات ومؤسسات عقارية ومستثمرين وعملاء ، وسنواصل سعينا في طريق الوصول إلى مصاف كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.