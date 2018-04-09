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فيديو قنص فلسطيني أعزل وسط ضحكات الجنود.. وجيش الاحتلال «يحقق»


نشر فى : الإثنين 9 أبريل 2018 - 9:57 م | آخر تحديث : الإثنين 9 أبريل 2018 - 9:57 م

أعلن جيش قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، فتح تحقيق حول فيديو انتشر حديثا على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر عملية قنص لفلسطيني أعزل، وسط ضحكات جنود إسرائيليين، سُمعت أصواتهم في المقطع.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة «هآرتس»، مجموعة من الفلسطينيين العزل يقفون أمام سياج، ويتعرض أحدهم لطلقة تسقطه أرضا، وظهر في آخر مقطع الفيديو الشاب الذي تعرض لطلقة القناص وهو محمول على أكتاف عدد من الشبان الفلسطينيين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي تعقيبا على الفيديو: «صُوًر المقطع قبل شهور، وسنحقق فيه بشكل جديّ نافيا أن الحادثة جرت خلال مسيرات العودة»، بحسب سكاي نيوز.

وبدأ الفلسطينيون في 30 مارس الماضي حركة احتجاجية أطلقوا عليها «مسيرة العودة» بالتزامن مع ذكرى «يوم الأرض»، وستختتم بذكرى النكبة في 15 مايو، للمطالبة بتفعيل «حق العودة» للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

ومنذ بدء هذه الاحتجاجات استشهد 31 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أكبر حصيلة منذ حرب 2014 بين جيش الاحتلال وحركة حماس.


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